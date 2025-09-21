Jessica Mauthe, de 39 años, fue arrestada en Pensilvania luego de que su arrendador encontrara restos de bebés ocultos en bolsas negras dentro del departamento que rentaba.

El hallazgo ocurrió en Cadogan, Pensilvania, cuando Brent Flanigan, propietario de un departamento, desalojó a su inquilina Jessica Mauthe, de 39 años, debido a atrasos en el pago de la renta.

Al limpiar la vivienda, Flanigan percibió un olor fétido proveniente de un armario. Dentro encontró una bolsa negra con el cuerpo de un bebé en estado de descomposición, lo que lo llevó a dar aviso inmediato a la policía.

Agentes de la Policía Estatal de Pensilvania acudieron al lugar y, durante la inspección, localizaron otras dos bolsas negras en el ático, cada una con restos de bebés en su interior. Posteriormente se sumó el hallazgo de un cuarto cuerpo en la misma vivienda.

Las autoridades confirmaron que Mauthe fue arrestada y acusada de homicidio doloso y maltrato de cadáver, según un comunicado oficial. La investigación está a cargo de la Policía Estatal de Pensilvania en coordinación con el Departamento de Policía de South Buffalo, el forense y la Fiscalía del condado de Armstrong.

De acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News y el Post-Gazette, la mujer confesó haber dado a luz en su hogar en distintos momentos durante un periodo de seis años. Relató que los recién nacidos fallecieron tras los partos y que decidió ocultar sus cuerpos en bolsas plásticas dentro del inmueble.

Jessica Mauthe permanece detenida en la cárcel del condado de Armstrong mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de las muertes de los cuatro bebés.



