"Me convirtió en una burla": joven denuncia cyberacoso por su vestimenta

A través de sus redes, el joven compartió lo sucedido y ha recibido el apoyo de los cibernautas.

El joven Ernesto denunció cyberacoso luego de que un reportero lo "convirtiera en meme" tras tomarle fotos cuando asistió al cine a ver Barbie The Movie.

En la red, los usuarios le mandan mensajes de apoyo como "Eres muy valiente al salir a dar tu opinión y decir lo que sientes, vivamos y dejemos vivir en paz a los demás" y "qué bonito es vivir y disfrutar como uno quiere".

En un video que circula en redes sociales, Ernesto narra que se dio cuenta de lo sucedido cuando la película aún no terminaba: " Mi plan no era salir y ser la burla de mucha gente que no me conoce ”.