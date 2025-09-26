El senador sonorense informó que se revisaron más del 90% de los títulos de concesión, detectando 59 mil irregularidades y recuperando millones de metros cúbicos de agua.

El senador por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, integrante de la Comisión de Asuntos Hídricos del Senado de la República, informó que está listo el proceso de análisis de la nueva Ley General de Aguas, compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que este recurso deje de ser tratado como mercancía y se reconozca como un derecho humano y bien estratégico de la nación.

Aguilar Castillo destacó que el programa de ordenamiento de concesiones ha revisado más del 90 por ciento de los 536 mil títulos registrados en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detectando cerca de 59 mil irregularidades.

Con estas acciones se han recuperado más de 4 mil 475 millones de metros cúbicos de agua, volumen que equivale a cuatro años de abasto para la Ciudad de México, además de realizarse alrededor de 500 clausuras por uso ilegal.

El legislador de Morena subrayó que este esfuerzo fortalece la rectoría del Estado sobre el recurso hídrico y pone fin a la privatización disfrazada del agua.

En paralelo, explicó, avanzan dos reformas clave: la expedición de la Ley General de Aguas y la modificación a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de eliminar la compraventa de concesiones entre particulares y tipificar los delitos hídricos con sanciones más severas.

"La nueva política hídrica pone orden y justicia en la distribución del agua, garantizando que llegue a quien más lo necesita" , expresó Aguilar Castillo.

En el caso de Sonora, resaltó la importancia de proyectos estratégicos incluidos en el Plan Hídrico Sonora, como la tecnificación de dos distritos de riego y la construcción de presas, impulsados por la presidenta Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo. Estas obras, dijo, serán fundamentales para asegurar el abasto de agua en Hermosillo y fortalecer la producción agropecuaria en la entidad.