El senador Heriberto Aguilar encabezó una reunión en Villa de Seris, Hermosillo, donde expuso los avances legislativos de la Cuarta Transformación y subrayó que los programas sociales y el aumento al salario mínimo son parte de un modelo de economía moral que busca justicia social.

El senador por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, sostuvo un encuentro con habitantes de Villa de Seris, en Hermosillo, donde afirmó que la Cuarta Transformación (4T) tiene como eje central al ciudadano y un modelo de gobierno basado en la economía moral.

Durante la reunión vecinal, el legislador señaló que, a diferencia de los gobiernos neoliberales, la actual administración trabaja “de abajo hacia arriba”, colocando las necesidades sociales como prioridad.

Reformas y derechos constitucionales

Aguilar recordó que entre los avances aprobados en el Congreso se encuentran:

Becas para estudiantes

Pensiones para mujeres y adultos mayores

Incrementos al salario mínimo por encima de la inflación

De acuerdo con el senador, estas medidas representan justicia social, dignidad y bienestar para millones de familias en México.

Modelo de gobierno y continuidad

El legislador afirmó que este modelo, iniciado por Andrés Manuel López Obrador y consolidado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca garantizar crecimiento con bienestar y prosperidad compartida.

“El compromiso es recorrer casa por casa, porque solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo”, expresó Aguilar ante los asistentes.

El senador confirmó que continuará encabezando asambleas vecinales en Sonora como parte de la estrategia de diálogo directo con la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer la agenda de la 4T en la región.



