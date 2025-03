Los exfuncionarios son acusados de peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa.

Más de 14 horas lleva la audiencia de imputación de cuatro colaboradores de Silvano Aureoles durante su gestión como Gobernador en Michoacán, de 2015 a 2021, que fueron detenidos ayer.

Se trata de Carlos Maldonado Mendoza, ex Secretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, ex Secretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas, ex delegada administrativa, estos dos últimos en la SSP Michoacán, quienes fueron detenidos en las ciudades de México y Morelia.

La audiencia inició a las 21:00 horas del sábado en la sala dos del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente.

Hasta el momento, la audiencia ha tenido dos recesos de 15 minutos y se prevé que concluya en el transcurso de este domingo.

Fuentes del Centro de Justicia informaron que Patricia Sánchez Nava, la jueza de control que ordenó la aprehensión de los ex funcionarios, y quien realiza la audiencia, es nueva, es decir, se está estrenando con este caso.

Se prevé que este domingo, la jueza determine la prisión preventiva o que la defensa pida la duplicidad del plazo para resolver la situación jurídica de los detenidos, por lo que la vinculación a proceso se definirá en los próximos días.

Los exfuncionarios están acusados de desviar más de 5 mil millones de pesos en la construcción de cuarteles de la Guardia Civil de Michoacán.

La Fiscalía General de la República (FGR) también busca aprehender a Aureoles.

Durante todo el día de ayer se especuló con la detención del ex Mandatario estatal, hasta que la FGR, que cumplió con la detención de cuatro de sus excolaboradores, negó la captura del perredista.

La FGR busca a Aureoles por supuestamente contratar con sobreprecios el arrendamiento y construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal, por un monto de 5 mil 186 millones de pesos.