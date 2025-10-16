La Fiscalía de Baja California confirmó que el ataque fue perpetrado con artefactos explosivos hechizos transportados por un dron; no hubo personas lesionadas.

Las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron blanco de un ataque con explosivos la noche de este miércoles 15 de octubre en la delegación Playas de Tijuana, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con la propia institución, el incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando un dron habría arrojado artefactos explosivos de fabricación casera sobre el patio del inmueble. Los dispositivos, hechos con botellas plásticas que contenían clavos, balines y fragmentos metálicos, detonaron al impactar contra varios vehículos estacionados en el lugar.

La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, detalló durante una conferencia de prensa que los explosivos no provocaron incendios ni daños estructurales de gravedad, aunque sí afectaron tres automóviles particulares y un vehículo oficial.

" Afortunadamente, ningún empleado ni ciudadano resultó herido" , precisó.

El ataque se habría realizado a distancia mediante la manipulación del dron, y aunque inicialmente se reportaron disparos, la autoridad estatal descartó que se hayan utilizado armas de fuego durante la agresión.

Tras el primer reporte, la zona fue acordonada y se desplegó un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Policía Estatal y autoridades municipales. La FGE informó que mantiene abierta una carpeta de investigación por los delitos de terrorismo y lo que resulte.

Autoridades de seguridad mantienen un operativo en la zona. Hasta el momento… pic.twitter.com/jPcRAMPjAU — Baja News (@MxBajanews) October 16, 2025

Durante la noche, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad en redes sociales, advirtiendo a sus ciudadanos sobre "un ataque a oficinas pertenecientes a la Fiscalía General del Estado en el área de Playas de Tijuana" y recomendando evitar la zona y seguir los reportes locales.

ENG:

There are reports of an attack against the state attorney general’s office in Playas de Tijuana. Monitor local news and stay away from the area. Inform your friends and family of your status. For emergency assistance for U.S. citizens call (55) 5080 2000 from Mexico and 011… pic.twitter.com/AJt1QzW7TP — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) October 16, 2025

La fiscal Andrade Ramírez condenó los hechos y aseguró que la agresión representa "una reacción al trabajo firme de la institución", que recientemente logró la captura de líderes criminales y la desarticulación de grupos generadores de violencia en el estado.

"Ningún ataque detendrá el trabajo de investigación ni el compromiso con la justicia" , afirmó.

Este nuevo atentado ocurre en medio de una serie de agresiones recientes contra la Fiscalía de Baja California. Apenas semanas atrás, varios vehículos oficiales fueron incendiados en distintas sedes de la dependencia, hechos por los cuales ya hay personas detenidas.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS