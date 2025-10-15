Había visitado al presidente del Tribunal de Justicia capitalina Rafael Guerra, en la Ciudad Judicial, donde acudía con frecuencia.

Antes de ser asesinado a balazos afuera de la Ciudad Judicial, el abogado David Cohen Sacal había estado en las oficinas del presidente del Tribunal de Justicia capitalina, Rafael Guerra, según fuentes judiciales y allegados a la víctima, citados por Reforma.

Cohen, quien murió horas después de recibir un disparo en la cabeza, era un visitante frecuente de la presidencia, no sólo por su labor como litigante, sino por su estrecha relación con Guerra.

"Era conocido por los compañeros, aunque no llevábamos sus casos que eran de la materia civil. Por eso es muy impresionante y da mucho miedo saber que un abogado al que hemos llegado a tener cerca fue atacado" , relató un funcionario judicial.

Viajaba con guardias

Su presencia en Ciudad Judicial no pasaba desapercibida, ya que acudía acompañado de personal de seguridad debido a amenazas recibidas.

"Siempre andaba con seguridad; (el lunes) venía con dos, uno fue quien disparó a los chamacos de la moto, luego un policía de investigación repelió el ataque" , relató una comerciante que presenció los hechos.

El lunes, Cohen fue interceptado afuera de Ciudad Judicial por Héctor Hernández, de 18 años, quien confesó haber sido contratado junto con un cómplice para asesinar al abogado a cambio de 30 mil pesos . El atacante fue herido por un agente de la Policía de Investigación , mientras que su cómplice logró escapar.

Horas después del ataque, David Cohen falleció en el Hospital Ángeles, dejando un vacío en el ámbito legal, donde defendió casos de alto perfil como los de Guillermo “Billy” Álvarez, Víctor Garcés, y figuras del espectáculo.

Investigación en curso

La Fiscalía de Homicidios recabó evidencias en el lugar y revisa cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Hasta ahora, no se ha esclarecido el móvil del asesinato ni se ha capturado al cómplice prófugo.