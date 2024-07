Revelan técnica de cobro adicional en tiendas de conveniencia

Este procedimiento, repetido múltiples veces al día, resultaba en un sobrante de dinero en el corte de caja.

En un video compartido en redes sociales, la creadora de contenido conocida como Dua Lupita reveló la manera en que las cajeras de Oxxo podrían estar cobrando de más a sus clientes sin que estos se den cuenta.

Las tiendas Oxxo, ya famosas por cerrar la segunda caja o declarar fallos en el sistema, ahora enfrentan una nueva polémica. Este nuevo temor ha generado preocupación entre los clientes que frecuentan estas tiendas ubicadas prácticamente en cada esquina, quienes ahora deberán ser más precavidos en cada compra.

Te puede interesar Aparatoso choque entre vehículos en Lázaro Cárdenas

Técnica descubierta por Dua Lupita

Alejandra Silva, conocida en sus redes sociales por su trabajo como cajera en Oxxo, compartió en su video la disimulada técnica que una de sus compañeras utilizaba para cobrar un poco más de lo señalado por la máquina de estas tiendas. Aunque esta técnica se implementaba de manera inocente, sin intención maliciosa, resultaba en un cobro adicional a los clientes.

"A ella siempre le ha sobrado, siempre. Lleva poquito tiempo aquí, y cuando hace el corte le sobran que 10 pesos, que 30 pesos, a veces hasta 40 pesos, y así", comentó Dua Lupita. Además, señaló que el dinero sobrante nada tenía que ver con el redondeo opcional que las tiendas Oxxo suelen ofrecer.

Durante el video, Dua Lupita explicó detalladamente el proceso que su compañera realizaba y por el cual siempre le sobraba dinero al final del día.

Proceso involuntario de cobro adicional



La creadora de contenido descubrió el modus operandi de su compañera cuando un cliente pagó una cuenta de 49 pesos con un billete de 200 pesos. La cajera solicitó un peso adicional al cliente para poder darle un billete cerrado como cambio. Así, en lugar de devolver 151 pesos, le devolvió solo 150 pesos. Este procedimiento, repetido múltiples veces al día, resultaba en un sobrante de dinero en el corte de caja.

"Yo me quedé analizando el proceso, entonces agarro la calculadora y le pongo los 200 pesos menos 49 pesos, y ella le tenía que haber dado 151 pesos de cambio. Entonces siempre hace eso", explicó Dua Lupita. Así, solicitando un peso de más, al final se convertían en dos pesos adicionales no contabilizados correctamente, resultando en un sobrante en caja.

Reacciones de los usuarios

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Comentarios como "Está bien que le sobre", "Obvio si sabe lo que está haciendo, lo malo es que la cachaste", y "Cuántas veces no me habrán aplicado esa y yo ni en cuenta", entre otros, reflejan la sorpresa y desconcierto de los clientes al conocer esta práctica inadvertida.