La Fiscalía de Tamaulipas confirmó el hallazgo de cinco cuerpos que podrían corresponder a los integrantes del Grupo Fugitivo. Sin embargo, los familiares de los músicos desmintieron esta versión a través de un video en vivo.

Aunque la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó este jueves sobre el hallazgo de cinco cuerpos sin vida en una zona de Reynosa que podrían pertenecer a los integrantes del Grupo Fugitivo, los familiares de los músicos desaparecidos negaron esta versión.

En una transmisión en vivo desde redes sociales, allegados a las víctimas expresaron su molestia por la información difundida por las autoridades, señalando que no existe una confirmación oficial ni se han realizado pruebas de ADN.

“Mentira, no nos han dicho nada. Ni siquiera hay pruebas de ADN. Es mentira, por favor difundan. Los papás estamos buscando y hablando con la Fiscalía de Victoria, y los cuerpos no son de nosotros… aún no nos confirman nada”, declaró Claudia M. Lizcano, familiar de uno de los desaparecidos.

Desaparición del Grupo Fugitivo

Los cinco integrantes del grupo norteño desaparecieron el domingo 25 de mayo cuando se dirigían a una presentación en una fiesta privada en Reynosa, Tamaulipas. Desde entonces, familiares y seguidores han exigido a las autoridades mayor claridad y celeridad en la investigación.

Ese mismo día, se compartieron publicaciones en redes sociales donde los músicos se mostraban entusiasmados por una presentación en McAllen, Texas, lo que aumentó la incertidumbre sobre su paradero.

El hallazgo de los cuerpos fue reportado inicialmente por la Vocería de Seguridad Tamaulipas, señalando que podrían corresponder a los desaparecidos. No obstante, las declaraciones de los familiares contrastan directamente con esta versión.

Los parientes exigen que no se dé por cerrada la investigación sin pruebas concluyentes, como lo serían los resultados forenses.