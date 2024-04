Vergüenza tener al país hundido en pobreza y violencia: Salinas Pliego

En respuesta, Salinas Pliego dijo en redes sociales que vergüenza es "tener al país, hundido en la pobreza y la violencia… Y echarle la culpa a un yate".

La mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le daría pena, "vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza, pero cada quien es libre", en alusión al empresario Ricardo Salinas Pliego con quien mantiene diferencias por el cobro de impuestos, un campo de golf en Huatulco y por el tema de las Afores.

En respuesta, Salinas Pliego dijo en redes sociales que vergüenza es "tener al país, hundido en la pobreza y la violencia… Y echarle la culpa a un yate".

Así respondió el empresario en X al mandatario federal, y agregó que no solo tiene un yate sino dos, los cuales fueron "pagados con mi dinero no con el del pueblo".

Te puede interesar Temperatura máxima de este jueves en Hermosillo no superará los 35 grados

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que no miente, como señala el dueño de Grupo Salinas, y que no retirara la concesión a TV Azteca, pues su gobierno no es autoritario, por lo que "él (Salinas Pliego) puede seguir ejerciendo a plenitud su libertad".

Insistió que no hay pleito con el empresario ni se trata de un asunto personal, y que respeta a quien tiene dinero, pero está en contra de quien tiene una riqueza al amparo del poder público mediante la corrupción. Con información de Alberto Morales y Pedro Villa y Caña.