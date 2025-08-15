Una disputa entre ambulantes dejó un fallecido y un herido cerca del Estadio Cuauhtémoc; las autoridades garantizaron la seguridad del partido.

La tarde de este viernes, minutos antes del inicio del partido entre Club Puebla y Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc, se registró una riña entre comerciantes ambulantes que dejó un saldo de una mujer fallecida y un hombre herido por proyectil de arma de fuego.

Según reportes de las autoridades, el enfrentamiento ocurrió por disputas de espacios para la venta y control de estacionamientos alrededor del estadio. En el hecho estuvieron involucrados integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre y de Antorcha Campesina.

#ALERTA ?? ¡El fútbol se mancha de sangre otra vez! ?? Balacera deja un muerto y un herido en partido de Puebla. @LigaBBVAMX @ClubPueblaMX



Una mujer de 30 años perdió la vida solo por un espacio de estacionamiento en el estadio Cuauhtémoc en Puebla. Otro joven de 18 años fue… pic.twitter.com/RreL4nRW6X — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) August 16, 2025

En imágenes que circulan en redes sociales se observa a varias personas con palos en mano, mientras que los disparos provocaron una intensa movilización policial en la zona. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla confirmaron los hechos y aseguraron que se mantuvo la seguridad para los asistentes al partido, con el apoyo de elementos federales.

Lamentamos los hechos violentos ocurridos esta tarde en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc.



En coordinación con la @SSPGobPue, la @SSC_Pue, autoridades federales y la @FiscaliaPuebla se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.



A las y los poblanos, les… pic.twitter.com/ps5ZE48B90 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) August 16, 2025

Las autoridades indicaron que los responsables huyeron en un vehículo y hasta el momento no hay detenidos. La Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La Policía Estatal, Municipal y la Guardia Nacional mantuvieron un dispositivo de seguridad perimetral alrededor del estadio.

A pesar de la situación, el partido se llevó a cabo según lo programado, bajo vigilancia policial, evitando mayores incidentes durante el juego que culminó con la derrota 0-2 del Puebla ante Atlético de San Luis.