Riña entre ambulantes dejó un muerto y un herido previo al Puebla vs ADSL

Aldo Uribe

viernes 15 ago. 2025 - 11:27 p. m.

Una disputa entre ambulantes dejó un fallecido y un herido cerca del Estadio Cuauhtémoc; las autoridades garantizaron la seguridad del partido.

La tarde de este viernes, minutos antes del inicio del partido entre Club Puebla y Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc, se registró una riña entre comerciantes ambulantes que dejó un saldo de una mujer fallecida y un hombre herido por proyectil de arma de fuego.

Según reportes de las autoridades, el enfrentamiento ocurrió por disputas de espacios para la venta y control de estacionamientos alrededor del estadio. En el hecho estuvieron involucrados integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre y de Antorcha Campesina.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa a varias personas con palos en mano, mientras que los disparos provocaron una intensa movilización policial en la zona. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla confirmaron los hechos y aseguraron que se mantuvo la seguridad para los asistentes al partido, con el apoyo de elementos federales.

Las autoridades indicaron que los responsables huyeron en un vehículo y hasta el momento no hay detenidos. La Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La Policía Estatal, Municipal y la Guardia Nacional mantuvieron un dispositivo de seguridad perimetral alrededor del estadio.

A pesar de la situación, el partido se llevó a cabo según lo programado, bajo vigilancia policial, evitando mayores incidentes durante el juego que culminó con la derrota 0-2 del Puebla ante Atlético de San Luis.

