Propone MC periodo extraordinario para reformar el INE

El legislador Álvarez Máynez se reunió con integrantes de Sociedad Civil México, Jóvenes defendiendo al INE y Alianza Joven, a quienes les expresó su respaldo por su participación en la marcha que se realizará el próximo domingo.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría ser mejorado, pero no en este momento, sino después de la elección presidencial del 2024; y que hasta se podría convocar a un periodo extraordinario para reformar al organismo autónomo.

"Creo que hay muchas cosas mejorables, que hay que convocar a la sociedad civil, a expertas, a expertos, después de la elección del 24, incluso nos venimos, aquí, hacemos un periodo extraordinario, en agosto del 2024 y empezamos un análisis de qué puede mejorar", comentó.

El legislador se reunió con integrantes de Sociedad Civil México, Jóvenes defendiendo al INE y Alianza Joven, a quienes les expresó su respaldo por su participación en la marcha que se realizará el próximo domingo, en defensa del INE.

"Respaldamos esta causa ciudadana, y a nosotros nos toca votar en contra de cualquier reforma electoral. Como partidos, deben respetar que el carácter de la marcha sea ciudadana", expresó.

'Que deje de acosar a las personas'

Además, comentó que los legisladores que también participarán, no deben buscar el protagonismo. "Yo apelo a la prudencia, sé que compañeros de MC van a ir a la marcha en distintas partes del país; la recomendación que les estamos haciendo es: vayan de blanco, de rosa, no vayan al frente del contingente, vayan atrás, en la retaguardia, no sean protagónicos", explicó.

También, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que deje de insultar a quienes marcharán; "que deje de acosar a las personas, a los liderazgos ciudadanos que han alzado la voz por la defensa del INE".

Por su parte, Carlos Moris, integrante de Sociedad Civil México, Jóvenes defendiendo al INE y Alianza Joven, sostuvo que se tiene que defender la autonomía del INE, y que no es momento para una reforma electoral, "no queremos ni una reforma legal, ni una reforma constitucional".

'Los jóvenes queremos un INE autónomo'

Coincidió en que lo deseable es que después de la elección presidencial de 2024, se unieran especialistas, politólogos, diputados y senadores de todos los partidos, con el presidente en turno, para decidir entre todos, "con ciudadanía qué es lo que queremos".

"Los jóvenes queremos un INE autónomo, y un INE de ciudadanos. Esperemos que no lleven su playera del partido, porque no es un INE de un partido, es un INE que nos sirve a todos", afirmó.

Dijo que políticos de todos los partidos serán bienvenidos a la marcha, "hasta los de Morena son bienvenidos, porque van a votar en contra".