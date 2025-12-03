Fuerzas federales detuvieron a Roberto 'N' y a otros diez integrantes de una célula criminal en Aldama, donde aseguraron armas de alto poder y explosivos.

La tarde de este martes, fuerzas federales detuvieron en Aldama, Chihuahua, a Roberto 'N', alias '02', considerado uno de los principales generadores de violencia en la región y objetivo prioritario del Gobierno de México.

El operativo se efectuó en la localidad de El Pueblito, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban patrullajes terrestres.

Durante las labores, los agentes fueron atacados con disparos de arma de fuego. Al repeler la agresión lograron controlar la situación y detener a once presuntos integrantes de una célula delictiva, incluido Roberto 'N'.

Las autoridades aseguraron once armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, artefactos explosivos, tres vehículos y un dron, además de equipo táctico relacionado con las operaciones del grupo criminal.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, '02' es señalado como probable responsable de hechos violentos en Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, además de confrontaciones entre grupos antagónicos en Ojinaga. También cuenta con una orden de extradición en proceso por parte de Estados Unidos.

