Luego de que circulara una versión que ligaba a los dos fallecidos del lunes tras un ataque en la plaza Arkana Norte, con el narcotraficante Caro Quintero, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, señaló que " no hay ninguna confirmación del vínculo sanguíneo con algún elemento de la delincuencia" .

En entrevista con medios de comunicación, Duarte Olivares sostuvo que "evidentemente iban a buscarlos" , al referirse al modus operandi con el que actuaron agresores que ingresaron a la lavandería Ultra Clean.

Además, el funcionario público puntualizó que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la instancia que realice las indagatorias sobre el caso.

Alrededor de las 5:00 de la tarde de ayer, tres sujetos con armas dispararon en contra de tres personas que se encontraban al interior del negocio de lavandería, en el centro comercial Arkana Norte, ubicado en carriles laterales de la carretera México-Querétaro.

A consecuencia de ellos, dos hombres perdieron la vida y fueron identificados como Emilio Quintero, originario de Culiacán, Sinaloa, así como Juan Pablo Quintero, de 21 años de edad, de Guadalajara, Jalisco.