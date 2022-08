Novia de Luisito Comunica declaró ser agredida sexualmente

Sin poder evitarlo, la modelo de 28 años señaló que el agresor la tocó sin su consentimiento y le dijo cosas morbosas, para posteriormente darse a la fuga.

"Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron muy duro y me dijeron cosas morbosas, y no me voy a quedar callada", denunció a través de sus redes sociales la modelo venezolana Arianny Tenorio, novia del influencer mexicano Luisito Comunica.

Relató que mientras caminaba por una acera al haber salido a caminar, se percató de que un individuo que manejaba una motocicleta subió a la banqueta hacia donde ella estaba.

En su relato señaló que no es la primera vez que sufre una agresión sexual en Ciudad de México.

Hace 5 años, contó mientras se transportaba en Metrobús en el área de mujeres, un hombre se le aproximó por detrás de manera insistente.

Con lágrimas en los ojos por el coraje, según explicó Tenorio, contó que otras mujeres le dijeron que se regresara a su país al escuchar su acento extranjero, en lugar de defenderla de la agresión de la que había sido objeto.

A través de sus historias de Instagram, Luisito Comunica señaló que están rastreando videos en las cámaras de vigilancia de la zona para que el agresor, que aparentemente es un repartidor de Rappi, responda por sus actos.

Ary Tenorio y Luisito Comunica son una de las parejas favoritas de internet, pues además de apoyarse uno al otro con sus proyectos, siempre los vemos viajando y creando contenido juntos.