Aprueban en lo general reforma judicial en comisiones del Senado

Con 25 votos a favor y 12 en contra, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron en lo general, tras seis horas de debate, el dictamen de la reforma judicial, cuya columna vertebral es la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.

Con la asistencia de los 38 senadores integrantes de ambas comisiones, la sesión se dio en medio de acusaciones mutuas entre los legisladores oficialistas y de oposición. Mientras los primeros acusaban a los opositores de defender un régimen de privilegios en el Poder Judicial, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron afanes de venganza y de cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo.

El panista Ricardo Anaya exigió al oficialismo dejar de presionar y amenazar a los senadores de oposición para que voten en favor de la reforma.

"Que dejen de presionar a las y los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento con circunstancias de tiempo, modo y lugar de al menos tres compañeras senadoras y senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado; y por otro lado, se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Les pido, respetuosamente, que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad" , apuntó.

Por el PRI, Carolina Viggiano refrendó el voto de las y los integrantes de su grupo parlamentario en contra de esta propuesta, que "es un terrible engaño y una falta de respeto a la inteligencia y dignidad de las y los mexicanos. Es falso, es falso que los ciudadanos vayan a elegir a quienes desean sean sus juzgadores. Los candidatos serán seleccionados por Morena y el gobierno federal. En las entidades lo harán los gobernadores" , señaló.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, manifestó su preocupación porque esta reforma tendrá afectaciones en lo político, en lo económico y en lo social.

En lo social advirtió sobre los peligros de politizar la justicia y comparó la situación con ejemplos históricos de países como Hungría y Perú, donde la politización del sistema judicial llevó a situaciones dictatoriales.

El morenista Oscar Cantón Zentina defendió la reforma y afirmó que México quiere y le urge que haya justicia para todos, no sólo para los que tienen dinero o los que tienen algún tipo de poder.

"Morena va a votar con absoluta convicción esta iniciativa presidencial, porque el pueblo de México nos avaló con casi 36 millones de votos, y si contamos los de todos los senadores y los de todos los presidentes municipales y todos los que votaron por Morena, somos muchísimos millones más. Aquí solamente hay cuatro senadores que ganaron una elección. Los demás fueron repudiados por el pueblo. Por eso, en Morena, vamos a ganar profundamente, porque vamos por la justicia para los mexicanos" , aseguró.

Los senadores de los seis grupos parlamentarios anunciaron que presentarán 70 reservas, que serán presentadas por 11 oradores.