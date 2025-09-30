El hundimiento ocurre a tres semanas de la explosión de una pipa de gas que dejó 31 muertos en la misma zona.

El Puente de La Concordia, en Iztapalapa, volvió a colocarse en el centro de la polémica este martes 30 de septiembre tras la aparición de una grieta de gran tamaño en el bajopuente, en el carril que conecta Los Reyes-La Paz con la autopista México-Puebla.

La alcaldía Iztapalapa informó que la oquedad mide 1.5 metros de radio, seis metros de proyección de agrietamiento y dos metros de profundidad, con una trayectoria de hasta 138 metros. El área fue acordonada para evitar el paso vehicular, mientras especialistas realizan una evaluación de riesgos.

En la misma zona del puente de La Concordia -donde se supone nunca hubo baches y hace 20 días fue el fatídico accidente de la pipa-, hoy se formó de la nada un socavón.



¿Van a seguir tapando mentiras o se van a poner a tapar los miles de hoyos en los que se nos hunde la ciudad? pic.twitter.com/KIfSLLUpVw — Luis Carlos Hernández (@luiscarloshdv) September 30, 2025

Autoridades capitalinas y locales precisaron que, de manera preliminar, se descartó que el hundimiento esté relacionado con drenaje o tuberías de agua. La primera evaluación apunta a que la falla se originó por la acumulación de agua pluvial a consecuencia de las lluvias intensas del fin de semana.

La alcaldesa Aleida Alavez recorrió la zona junto con personal de las secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc) y de Servicios Urbanos, quienes realizaron un levantamiento de riesgos y notificaron al Gobierno capitalino para que intervenga conforme a protocolo.

Se abre socavón en el Puente de la Concordia, Iztapalapa



A pocos metros del lugar donde ocurrió la explosión de una pipa de gas LP, se formó un socavón de aproximadamente cinco metros de largo y un metro de profundidad en el área verde bajo el Puente de la Concordia.



:… pic.twitter.com/MoVWaHw9kG — Político MX (@politicomx) September 30, 2025

La aparición de la grieta ocurre apenas tres semanas después de la explosión de una pipa de gas en este mismo distribuidor vial, el pasado 10 de septiembre, tragedia que ha dejado hasta ahora 31 personas fallecidas. En redes sociales se ha especulado que un bache habría provocado aquel accidente; sin embargo, las autoridades mantienen la versión de que el siniestro se debió al exceso de velocidad con el que era conducida la unidad.

