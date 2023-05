"No lo quiero ver, es un hampón": AMLO responde a Loret de Mola

En su programa del pasado 4 de mayo, Loret de Mola señaló: “Reitero mi solicitud para hacerle una entrevista al presidente López Obrador. Una entrevista como se hacen las entrevistas entre un periodista y un presidente, uno a uno”.

Ante los señalamientos que Carlos Loret de Mola ha hecho en contra de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la publicación de reportajes en el medio Latinus, AMLO respondió al reto lanzado por el periodista para ser entrevistado.

“No lo quiero ver, es un hampón, me reservo el derecho de admisión, no puedo reunirme con balandros, no puedo reunirme con malandros”, comentó el presidente López Obrador durante su conferencia mañanera de este miércoles 10 de mayo.

¿Qué ocurrió?

En su programa del pasado 4 de mayo, Loret de Mola señaló: “Reitero mi solicitud para hacerle una entrevista al presidente López Obrador. Una entrevista como se hacen las entrevistas entre un periodista y un presidente, uno a uno”.

“Está invitado aquí al estudio o yo voy a su oficina, el día que quiera, a la hora que quiera”, agregó el presentador.

Cabe señalar que, en días pasados se publicó una investigación periodística en la que se expuso que Manuel López Beltrán, hijo del presidente de la república, contaba con una red de amigos con los que obtuvo contratos públicos del llamado Parque ecológico Lago Texcoco que será construido en la zona que estaba destinado a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que fue cancelado por AMLO, por lo que habría de por medio conflictos de interés.

Estas afirmaciones fueron realizadas en un artículo de la revista LatinUs, en donde se señala que los amigos del hijo del dirigente de Morena han obtenido alrededor de 100 millones de pesos de la Administración federal, sin embargo, AMLO las ha tachado de “calumnias”.