"Es pura politiquería", AMLO rechaza informe de EU sobre derechos humanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como 'mentiroso' y "pura politiquería" el informe sobre derechos humanos 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El informe, presentado este lunes, advierte que la impunidad y las bajas tasas de enjuiciamiento en México son una preocupación creciente y señaló directamente al presidente López Obrador por "desacreditar" a periodistas y activistas y presentarlos como "parciales, partidistas y corruptos".



En su mañanera de este martes en las instalaciones de la Octava Región Militar de Oaxaca, López Obrador rechazó el informe.

"No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto, es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado 'destino manifiesto'. No quieren cambiar, se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", criticó el presidente López Obrador.

Señaló que no es para enojarse, pero son "unos mentirosos" y "no lo vayan a tomar a mal".

México cuestionaría liberación de Julian Assange: AMLO

López Obrador dijo que si México evaluara a Estados Unidos, cuestionaría por qué no han liberado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

"Si hablan de periodismo y de libertad, porque tienes preso a Assange, si se habla de actos de violencia, cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de ese país saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa.

"¿Por qué se permite en Estados Unidos que opere un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país con libertad con el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes? O decirles a ver, ¿qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanilo?", reviró.