AMLO descarta que su gobierno compre Telmex, tras comentario de Carlos Slim

El mandatario fue cuestionado en su conferencia 'mañanera' si su gobierno tendría la intención de comprar Telmex.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este martes que su gobierno esté interesado en comprarle Telmex a Carlos Slim, luego de que el empresario revelara ayer que la empresa está en números rojos desde hace 10 años.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que a Carlos Slim le ha ido bien en sus negocios porque es un buen empresario y no por ayuda de su gobierno.

En Palacio Nacional, se le preguntó al mandatario si su gobierno tendría la intención de comprar Telmex, a lo que este respondió negativamente.

" No, no, para nada. Y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, casi a todos los empresarios y he dicho varias veces de que la milpa cuando se da bien alcanza hasta para el pájaro ", dijo.

En el Salón de la Tesorería, el Mandatario federal señaló que debido a que a "casi todos los empresarios les ha ido bien", están constatando que su modelo económico, bautizado 'Humanismo Mexicano' funciona.