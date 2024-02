AMLO presume el primer ejemplar de su próximo libro '¡Gracias!'

El Presidente adelantó que su libro es un repaso general de su historia en el movimiento de búsqueda de transformación que encabezó con su mandato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer martes recibió en Palacio Nacional el primer ejemplar de su nuevo libro titulado '¡Gracias!', el cual saldrá a la venta la siguiente semana.

" Ya les voy a presumir porque ayer me entregaron el primer ejemplar, me lo trajeron y ya la semana próxima va a comenzar a distribuirse ", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

#ConferenciaPresidente | #AMLO leyó así la introducción de su último libro sobre política “¡Gracias!”.



“Con este texto, dirigido a los jóvenes, me retiro por anticipado. Al termino de mi mandato me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido, y con el… pic.twitter.com/OBGGjAw9Qb — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) February 7, 2024

La semana pasada, para que " no le ganen la nota ", el presidente López Obrador reveló la portada del libro, donde se observa una fotografía del Mandatario en la megamarcha que convocó en el año 2022, detrás de él aparece la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la Presidencia.

Se trata de una fotografía donde López Obrador está rodeado por un mar de gente y alza su mirada a la cámara, que captó el fotoperiodista Luis Antonio Rojas.

" Algunos periodistas ya publicaron en sus páginas, no sé cómo lo lograron, aquí hay algunos que son mirones profesionales y ya dieron a conocer en sus páginas la portada de mi libro, y quiero ponerla porque sí es cierto ¿ Sí se acuerdan de la foto verdad? Es un fotógrafo independiente, pero a mí me gustó y la editorial compró no sé si los derechos o hicieron contratos con él ", explicó.

Adelantó que su libro es un repaso general de su historia en el movimiento de búsqueda de transformación que encabezó con su mandato.