AMLO lo cumple: confirma su inasistencia a la Cumbre de las Américas

El presidente López Obrador dio a conocer que la novena Cumbre de las Américas no contará con su presencia, porque no fueron invitados todos los países de la región.

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el titular Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la novena Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, no contará con su presencia porque no fueron invitados todos los países de la región.

"Poder informarle al pueblo de México que no asistiré a la Cumbre, va en mi representación al y la del gobierno (el Canciller) Marcelo Ebrard" , indicó.

El presidente dijo que no viajará a Estados Unidos porque varios países del continente se quedaron fuera de la lista de invitados, por lo que hizo hincapié en que es necesario que haya un cambio en la política de exclusión y de no respetar la soberanía de los países.

"Lamento mucho esta situación, pero no acepto que nadie se sitúe por encima de los países, no acepto hegemonías, ni de China, ni de Rusia, ni de ningún país" , recalcó.

Lamentó no poder encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque lo consideró 'un hombre bueno', pero que está sometido a fuertes presiones de los republicanos 'extremistas', algunos líderes demócratas y dirigentes de la comunidad cubana, que tiene 'mucha influencia y odio'.

"Le mandé decir al presidente Biden que lo voy a visitar. En julio voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América, porque mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América, pero esto va a significar un cambio en la política, dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza, los bloqueos, el injerencismo, y optar por la hermandad, la política de la buena vecindad" , agregó.

Podría fracasar

Si la Cumbre de las Américas fracasa es por la política de "cerrazón y no de apertura" del partido Republicano, sentenció el López Obrador.

Tras anunciar que no asistirá a esta reunión de integración del continente, el mandatario arremetió particularmente contra el senador demócrata Bob Menéndez y los dirigentes de la disidencia cubana asentada en Miami, Florida.

"Así como estoy hablando de la actitud del partido Republicano, que seguramente van a manejar con sus voceros de que fue un fracaso la Cumbre, pues sí, puede que sea un fracaso, pero los responsables son ellos por sostener una política de cerrazón y no de apertura" , sostuvo.

Visiblemente molesto, el presidente señaló que dicho senador y la disidencia cubana tienen mucha influencia en Estados Unidos, "pero la usan no para hacer el bien. Por qué seguir manteniendo los pleitos de la Guerra Fría, [...] qué a caso este es un asunto de las cúpulas políticas, es un caso de ideologías, de dogmas, de fanatismos, de odios", cuestionó.

En contra de los bloqueos

El titular Ejecutivo hizo una férrea defensa del régimen cubano y calificó de injusto el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre la isla, que ha "llevado a la gente a que no tenga ni siquiera para lo más indispensable, es el derecho a la vida, es el principal de los derechos humanos".

"Dicen que se violan los derechos humanos en Cuba, se violan los derechos humanos en Guatemala, se violan los derechos humanos en no sé dónde, y que un bloqueo a un pueblo por una potencia no es una violación flagrante a los derechos humanos, por eso no a la Cumbre y un abrazo al presidente Biden" . comentó.

También aseguró que el bloqueo económico es una política que Estados Unidos ha aplicado por décadas, pero dijo que "si no se dice 'basta', no van a encontrar la salida, ningún país en crisis sale adelante si no lleva a cabo transformaciones, cambios profundos, como el que estamos haciendo en México", concluyó.