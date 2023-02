"Calumniador y chueco": AMLO a abogado de García Luna

El mandatario mexicano respondió a los señalamientos del defensor sobre un supuesto soborno financiado por "El Rey" Zambada.

Luego de que el abogado del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusara a Andrés Manuel López Obrador de haberse involucrado en un soborno financiado por Jesús "El Rey" Zambada, el Presidente de la República lo calificó al defensor como un calumniador, falsario y "chueco".

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que el abogado forma parte de la misma 'mafia del poder' que prevaleció por años en el país.

" Lo de ayer es una muestra clara el quererme involucrar, abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada ", dijo el mandatario.

Señaló que es una vergüenza que en los dos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, García Luna adquiriera un poder omnímodo y se convirtió en un hombre muy poderoso, hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón.

" Se equivocó el abogado porque supuestamente el dinero que me dieron, 7 millones de dólares, era para enfrentar a Fox, no entendieron la consigna de que todos son iguales, no, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos ", declaró.