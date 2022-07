AMLO llama a no hacer justicia por su propia mano

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular del ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la población a evitar hacer justicia por su propia mano, ya que ese tipo de acciones no corresponden a una sociedad responsable, por lo que pidió tener confianza en las autoridades, porque ya no hay impunidad.

"Nosotros no protegemos a delincuentes y se castiga a quien comete un delito, y no debe hacerse justicia por su propia mano, eso está prohibido, además, si significa a un acto injusto, inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable"