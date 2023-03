"Ahora hay 'Plan C' que no estén pensando que ya se acabó todo": AMLO

El Presidente López Obrador afirmó que continuarán por la vía legal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el 'Plan C' electoral de su Gobierno es que se vote por la Cuarta Transformación y no por el "bloque conservador".

En la mañanera, el Mandatario federal soltó: "Ni un voto a los conservadores".

"Ahora hay un 'Plan C', que no estén pensando que ya se acabó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación", lanzó el Presidente.

"Ese es el 'Plan C', ese ya lo aplicamos en el 18 fue el pueblo el que dijo basta, y se inició la transformación, acabar con la corrupción que es el principal problema del País y hemos avanzado mucho, limpiando de corrupción al Gobierno, de arriba a abajo, ¿pero cómo se está llevando esta transformación? Respetando la división de poderes".

"Antes lo que había era una República simulada donde una minoría mandaba en México, ¿cuándo se había visto que rechazaran en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, una ley al Presidente?".

Y dice que el fondo del revés al 'Plan B' es no bajar sueldos

Le ponen freno al 'Plan B'

Luego que el viernes el Ministro Javier Laynez frenó la aplicación del "Plan B" por tiempo indefinido, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el fondo de la Corte es proteger sus salarios y los de los funcionarios del INE.

"Bueno, se piensa que este Ministro se extralimitó, se excedió y se convierte en los hechos, en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula, pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo", indicó.

"Lo importante es saber por qué actúan así, yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría mercantil porque lo que no quieren, ni siquiera es que se declare constitucional la ley electoral, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, en eso consiste todo, en eso consiste el INE no se toca, porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución porque nadie puede ganar más que el presidente", acusó AMLO.

"Y así como le hizo este Ministro, no sé si él mismo, u otro, empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios de organismos supuestamente autónomos, que sí son autónomos del pueblo pero no del poder económico y político".

"Bueno, los mismos Ministros de la Corte violan la ley, ganan más que el Presidente, en el fondo lo que no quieren es que de reduzcan los sueldos".

El Presidente López Obrador afirmó que continuarán por la vía legal.

"Nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final final rechazan la ley electoral para que haya una democracia y no una oligarquía, no un gobierno de los potentados, con sus achichincles, voceros, intelectuales orgánicos, y mucha gente con pensamiento conservador a los que respetamos mucho, ese es el fondo del debate", expresó.