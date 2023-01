"No nos preocupa": AMLO sobre pérdida de empleos en diciembre

El presidente López Obrador señaló que no deberíamos de preocuparnos por la pérdida de empleos de diciembre, pues es un evento que ocurre siempre.

Al manifestar que "no nos preocupa", el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el que en diciembre se hayan perdido cerca de 300 mil empleos formales, pues señaló que es un fenómeno que se da año con año por parte de los patrones para no pagar prestaciones a sus trabajadores, pero que después, señaló, son recontratados.

López Obrador señaló en conferencia de prensa en Palacio Nacional que su gobierno ha luchado contra esta práctica, pero reconoció que continúa.

"Se da un fenómeno año con año de que en diciembre y dura hasta enero, se suspenden contratos para no pagar prestaciones a trabajadores y que también no adquieran antigüedad. Hemos luchado contra esto, el llamado outsourcing, la subcontratación y se ha avanzado, pero lo seguimos. Por eso no nos preocupa el que en los datos se haya bajado en el número de trabajadores inscritos, porque sabemos que siguen trabajando, pero no han sido inscritos y que ya empieza la recuperación." comentó el presidente de México.

"Yo creo que en este mes de enero vamos a terminar ya con unos 80 mil, ya no falta poco, pero podemos llegar a los 80 mil empleos, pero en diciembre se nos cayeron 300 mil, que son estos que despiden para luego contratar", dijo.

Este jueves, el Inegi informó que durante diciembre del año pasado se perdieron en total 912 mil 14 empleos en México, tanto de carácter formal como informal, luego de ligar dos meses de crecimiento.

Mientras que en el sector informal se eliminaron 655 mil 772 plazas, en el formal se perdieron 256 mil 242 puestos, cifra menor a los datos del IMSS, en donde se registró una reducción de 345 mil 705, en este sentido, se puede inferir que se crearon empleos en otras áreas, tales como trabajadores federales y estatales, así como en el Ejército.