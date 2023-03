Guadalupe Taddei es una "mujer honesta": López Obrador

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que se trata de una mujer experimentada, con experiencia electoral de 28 años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) esté tomado por Morena, luego de que por tómbola fue electa Guadalupe Taddei Zavala para ese cargo.

"No, no, no (está tomado por Morena) porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo (Lorenzo Córdova), es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión y por si fuera poco fue producto de un sorteo".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que se trata de una mujer experimentada, con experiencia electoral de 28 años.

Te puede interesar Gobernador celebra designación de Guadalupe Taddei como presidenta del INE

"No la conozco, si conozco a su familia, son gente progresista, nada que ver con el conservadurismo".

Aseguró que las críticas de sus opositores son porque a los conservadores no les gusta nada de lo que proponga su gobierno porque son muy hipócritas y muy corruptos.

¿Quién es Guadalupe Taddei Zavala?

Es la nueva Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo que del que resultó electa mediante un proceso de insaculación.

Nacida el 26 de junio 1963, la mujer de 59, es administradora pública, funcionaria electoral del Instituto Federal Electoral hoy Instituto Nacional Electoral, exConsejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, actual Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia de Sonora.

La nueva Presidenta del INE compitió por el puesto con Bertha María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Barrera Amador, y Iulisca Zircey Bautista Arreola, quienes pertenecían a la misma quinteta.