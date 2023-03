El narco no controla regiones de México, refuta AMLO a Blinken

El presidente López Obrador dijo que esas declaraciones de Blinken fueron por presión de legisladores republicanos por la campaña electoral anticipada que hay en ese país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso el señalamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que el narcotráfico controla partes del territorio mexicano.

"Es falso, no es cierto, hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó que no era cierto.

"Estamos analizando lo de Chihuahua, si dominara el narco no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en los asesinatos de los sacerdotes. No hay un lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que esas declaraciones de Blinken fueron por presión de legisladores republicanos por la campaña electoral anticipada que hay en ese país.

Señaló que se debe reconocer que cuando le preguntan a Blinken si consideran que es recomendable considerar como terroristas a los narcos mexicanos dijeron que no, pero esa parte la prensa no la destaca.

Sin fracturas

Aseguró que no hay fracturas con Estados Unidos por el tema de las inversiones de las empresas de ese país; luego de que Blinken expresara su preocupación por el trato del gobierno mexicano de la empresa Vulcan, señalada de cometer un ecocidio en Quintana Roo.

"Blinken está en su papel porque él representa los intereses de las empresas estadounidenses, es su trabajo, como el mío es representar los intereses del pueblo de México y cuidar el territorio que no se destruya, es completamente normal, pero a lo mejor no tienen información completa y con todo respeto sería bueno que supiera que Vulcan en complicidad con las anteriores autoridades destruyeron nuestro territorio haciendo un ecocidio".