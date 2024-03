Desafía AMLO a Salinas Pliego a presentar pruebas sobre corrupción en SAT

Divulgación de documentos sobre adeudos de empresas de Salinas Pliego

Tras las acusaciones realizadas por el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien señaló al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de "extorsionar a empresarios", el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió públicamente durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El mandatario federal instó a Salinas Pliego a presentar pruebas que respalden sus afirmaciones. "Si tiene pruebas de corrupción en el gobierno, que las presente. Hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. Lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si las presenta, actuamos", declaró López Obrador.

En un tono sereno pero firme, el Presidente reiteró su compromiso con la honestidad y la transparencia en su gobierno. "En mi caso, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad", afirmó.

López Obrador también desafió a Salinas Pliego a presentar pruebas sobre sus señalamientos relacionados con el manejo de los programas sociales, especialmente los dirigidos a los adultos mayores.

"¿Dónde están las pruebas? Que las presente", agregó.

Además, el presidente anunció que se divulgarán públicamente todos los documentos que demuestran los adeudos que tienen las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Estos documentos estarán disponibles en una página del gobierno para que la población, especialistas fiscales y abogados puedan revisarlos y analizarlos.

Este desafío público del presidente López Obrador refleja su compromiso con la transparencia y su disposición a enfrentar cualquier acusación con pruebas concretas y verificables.