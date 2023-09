AMLO defiende a Omar García Harfuch sobre caso Ayotzinapa

El presidente López Obrador resaltó la importancia de aclarar los hechos y no utilizar esta situación para fines políticos o partidistas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró en conferencia de prensa en la que aseguró que Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad y ex coordinador de la Policía Federal en Guerrero en 2014, no participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El mandatario explicó que en la investigación se ha determinado que hubo reuniones de funcionarios públicos estatales y federales, incluyendo una o dos en las que Omar García Harfuch estuvo presente, sin embargo, destacó que estas eran de carácter público y que incluso existen grabaciones que respaldan la asistencia de los participantes.

El presidente López Obrador resaltó la importancia de aclarar los hechos y no utilizar esta situación para fines políticos o partidistas, especialmente en un contexto electoral.

" Hay que aclarar las cosas, no mentir, ni usar estas cuestiones para perjudicar a adversarios, competidores u otros candidatos ", subrayó.

No utilizar el caso con fines "politiqueros"

AMLO hizo un llamado a la sociedad y a los actores políticos a no politizar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recordando que su gobierno está comprometido en llevar a cabo una investigación exhaustiva para conocer la verdad sobre lo ocurrido con los estudiantes.

Esta declaración del presidente se produce después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, revelara que Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), respondió un cuestionario de 100 preguntas ante la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). Zerón de Lucio señaló que una junta de autoridades construyó la llamada "verdad histórica" en la que se implicaba a varios funcionarios en los hechos.

En el segundo informe, se plasmó que el grupo estaba integrado por el expresidente Enrique Peña Nieto y los exsecretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz; el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam; el extitular del Cisen, Eugenio Ímaz, y Omar García Harfuch, excoordinador de la Policía Federal en Guerrero, todos identificados por un solo nombre o apellido acompañados de una "N", y quienes en reuniones en Los Pinos, el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, y en las oficinas de la PGR "condujeron la versión final de la verdad histórica", que establece que los normalistas fueron secuestrados y asesinados y se incineraron sus restos en el basurero de Cocula.

Con información de El Universal.