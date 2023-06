¿Con qué autoridad moral cuestionan? , AMLO a Suprema Corte

En conferencia, el Mandatario federal aseveró que los integrantes del Máximo Tribunal menosprecian al pueblo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la autoridad moral de los Ministros, a quienes acusó de defender los intereses de una minoría corrupta, después de que la Suprema Corte dio el último adiós al 'Plan B' electoral al eliminar la parte central de las reformas que buscaban adelgazar estructura del INE.

"Entonces, con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo, yo no tengo porque opinar sobre lo que debería ser el Poder Legislativo", declaró.

"Piensan que pueden hacer sus fechorías y que el pueblo no se da por enterado, es más, no exagero, la mayoría de ellos en lo íntimo piensan que el pueblo no existe, que la política es asunto de los políticos, de las élites, así aprendieron, así se formaron, no tienen respeto por el pueblo, la política según ellos se hace en la cúpula, se hace entre políticos, en este caso entre jueces, magistrados, ministros, amigos, familiares, allá arriba", agregó.

¿Qué rechazó?

Este jueves, el Pleno de la Corte eliminó, por vicios de procedimiento durante su aprobación, la parte central de las reformas para adelgazar la estructura permanente del Instituto Nacional Electoral (INE), limitar atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como cambiar fechas de los procesos electorales.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo acusó a la Corte de no respetar el equilibrio de poderes al invadir atribuciones del Legislativo.

"Somos respetuosos de la división del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo, lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro Poder, es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, magistrados, a ministros corruptos, tendría que aclararse si hay facultades para eso", señaló.

El Presidente acusó que quienes se sentían dueños de México tienen como empleados a integrantes del Poder Judicial.

"Yo interpreto esto, más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta ir a la que gobernaba México. Se sentían los dueños de México, el Gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría.

Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando al Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador, ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país, los que se han dedicado a saquear a México, tienen ahora a estos empleados a su servicio a magistrados, Ministros y también a jueces", acusó.

"Si nosotros intervenimos, si yo emito un decreto y hago lo que en su momento llevo en la práctica (Ernesto) Zedillo, de desaparecer la Suprema Corte y de renovarla con otros Ministros, despidiendo a los que estaban, pagándoles muy bien por su retiro, pues imagínense, pondrían el grito en el cielo porque así son de hipócritas los conservadores, su verdadera doctrina es la hipocresía, dirían: 'se trata de una dictadura, ya ven, teníamos razón, es una dictadura'", agregó.