Candidatos buscan generar miedo y magnifican problemas: AMLO

El Presidente de la República aseguró que los estrategas políticos están "muy despistados" en sus campañas.

Al afirmar que eso es 'pecado social', el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que por la temporada electoral hay publicistas y candidatos que buscan generar temor y magnifican los problemas de inseguridad, pero afirmó que el pueblo mexicano está "feliz, muy feliz", tranquilo y seguro.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal aseguró que los estrategas políticos están "muy despistados" porque esas estrategias "no les ayudan en nada".

" Es un asunto de publicistas, y por la temporada, como hay elecciones, hay participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que, desde luego existen de inseguridad, todo esto, no es parte de las circunstancias ", dijo.

" Yo lo que puedo contestar es que la gente está muy tranquila, muy segura, y diría feliz. Así lo demuestra la encuesta del Inegi, el pueblo de México es feliz, muy feliz, y no hay ambiente que quieren posicionar con propósitos político electorales. La verdad es que están muy despistados los estrategas porque esto no les ayuda en nada. Esa es mi opinión. No es por ahí ", expresó.

Protección a candidatos

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que su gobierno está buscando proteger a todos los candidatos y aspirantes electorales, pues indicó que esto es responsabilidad del gobierno federal.