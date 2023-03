"Por qué no atienden sus problemas": López Obrador arremete contra EU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la propuesta de legisladores republicanos de una posible acción militar estadounidense en territorio mexicano y acusó a Estados Unidos de no atender su problema de descomposición social y de no combatir la distribución de fentanilo.

Durante la mañanera, el Mandatario federal acusó a ese país de no atender a sus jóvenes ni su descomposición social. Además, criticó que en Estados Unidos se legalicen drogas.

"Nosotros no tenemos consumo de fentanilo y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el problema, por qué ellos no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos? Los cárteles de Estados Unidos, que se encargan de distribuir el fentanilo", tronó López Obrador.

"Y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes, por qué no atienden su problema grave de descomposición social, por qué no atemperan el incremento constante del consumo de las drogas".

"¿Por qué incluso permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos".

También se lanzó contra el comercio de armas

"¿Por qué se comercializan armas de alto poder como si se tratara de comprar cualquier mercancía sin ningún control? El 80% de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México se vende en Estados Unidos, ni siquiera hay un registro de parte de ellos, es más, algunos legisladores del Partido Republicano son financiados por las empresas que producen las armas, para sus campañas", reprochó.

El Presidente de México criticó la propuesta de los legisladores republicanos Lindsey Graham y Dan Crenshaw para que el Ejército de Estados Unidos combata a los cárteles de la droga en México.

"De una vez fijamos postura, nosotros nos vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio", afirmó López Obrador.

"Y, desde hoy, vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos para informarles de lo que estamos haciendo en México, y como esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía".

"Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a qué no se vote por ese partido", amagó.

Contra el senador republicano Dan Crenshaw

"Por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Porque lo que dijo ayer este senador, no lo admitimos, a México se le respeta", lanzó.

"No somos un protectorado Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos, México es un país libre, independiente, soberano, nosotros no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México".

"Entonces, eso también quería dejarlo de manifiesto, para irnos entendiendo, porque esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos, ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México, aquí nosotros no producimos fentanilo".

"Entonces, vamos dialogando sobre este asunto, vamos poniendo las cosas en claro, pero no es de que van a ofendernos y nos vamos a quedar callados".