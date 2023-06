"Gobierno de Austria prepotente por no entregar Penacho de Moctezuma": AMLO

El mandatario dijo que se deben recuperar todos los objetos que considera fueron "robados" de México por otras naciones.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este viernes su descontento y acusó al gobierno de Austria de tener una actitud "muy prepotente" en relación a la demanda del gobierno mexicano para que regrese el Penacho de Moctezuma a su país de origen.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario afirmó que es necesario mantener la solicitud de devolución y recuperar todos los objetos que considera fueron "robados" de México por otras naciones.

" Es un tema histórico, el mismo Maximiliano de Austria quiso traer el Penacho, y estaba, creo que su hermano del monarca y no se lo permitieron y esa ha sido la historia, una actitud muy prepotente del gobierno de Austria ", señaló López Obrador.

Podría dañarse al trasladarlo

El presidente mexicano destacó que en tiempos recientes, el gobierno austriaco ha argumentado que no es posible mover la pieza debido a que se podría dañar, pero considera que esto no tiene fundamento. En su opinión, la negativa de Austria a entregar el Penacho de Moctezuma se debe a que simplemente no quieren hacerlo.

López Obrador enfatizó la importancia de mantener la demanda y buscar recuperar todo lo que considera fue sustraído de México, no sólo en este caso sino también en otros de objetos culturales.

El mandatario también criticó que en estos casos no sólo son los gobiernos los que se sienten dueños de estos bienes culturales, sino que también hay asociaciones de expertos y especialistas que se convierten en dueños de los patrimonios culturales de otros países.

La demanda por el Penacho de Moctezuma es un tema que continuará en la agenda diplomática entre México y Austria.