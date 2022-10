AMLO anuncia llegada de médicos cubanos a Oaxaca por Agatha

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que al estado de Oaxaca llegarán 63 médicos especialistas de Cuba.

Al supervisar los avances del plan de apoyo a personas afectadas por el huracán Agatha en Oaxaca, el jefe del Ejecutivo federal fue informado por parte de Zoé Robledo, director general del IMSS que actualmente hay 40 médicos de la isla en esa entidad, y este lunes llegarán 23 más para llegar a 63.

El Mandatario federal aseguró que esta ayuda es debido a que nuestro país tiene buenas relaciones en el extranjero.

"Aquí les aclaro que se esta contratando médicos, no como un asunto solo laboral, mercantil, sino por las buena relaciones que tiene Cuba, por el amor que le tiene a México, en el extranjero, nos ayudan. Por ejemplo, están llegando medios especialistas cubanos, van a llegar de todos los países para poder cubrir todo lo que necesitamos de médicos y de especialistas. Aquí tengo entendido que van a llegar médicos especialistas de Cuba, ya están aquí", dijo.

Basificará a 50 mil maestros

El mandatario también anunció que por gestiones del gobernador Alejandro Murat y porque "se ha portado muy solidarios con nuestro movimiento", se basificará a 50 mil maestros en Oaxaca, en donde tiene presencia la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno no ha ofendido al magisterio oaxaqueño y "eso ha llevado que tengamos muy buena relación".

"Quiero informales que por gestiones del gobernador y por el compromiso que tenemos con el magisterio nacional y aquí en especial con los maestros de Oaxaca, ya nos comprometimos a que se van a basificar a 50 mil maestras y maestros en Oaxaca. Aquí está la secretaria de Educación, Lety Ramírez, esto lo queremos dar a conocer para que sepan las maestras, los maestros de Oaxaca que se han portado muy solidarios con nosotros, con nuestro movimiento", dijo.

"¿Si han notado el cambio o no lo han notado ustedes?", preguntó a presidentes municipales. "Nos entendemos muy bien porque cancelamos la mal llamada reforma educativa y se le da trato me dicen las maestros, no se les ofende. Entonces esto ha llevado a que tengamos muy buena relación".

El jefe del Ejecutivo federal exhortó a los maestros oaxaqueños a que no falten a las escuelas para dar clases.

"Que los maestros no falten a dar su clase. No hemos tenido huelgas, paros, nada, porque reconocemos lo que hacen las maestros y los maestros de Oaxaca de todo el país", dijo.