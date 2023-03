Preparan reforma para el Instituto Nacional de Migración

Dijo que este plan se comenzó a trabajar con el padre Alejandro Solalinde desde hace 10 días, antes de tragedia de Ciudad Juárez donde murieron 39 migrantes y 28 más resultaron heridos por un incendio en una estación migratoria de esa ciudad fronteriza "pero nos agarró esta situación".

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que ya se trabaja en una reforma al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) y un consejo externo para que no se violen los derechos humanos de las personas en tránsito por nuestro país.

Dijo que este plan se comenzó a trabajar con el padre Alejandro Solalinde desde hace 10 días, antes de tragedia de Ciudad Juárez donde murieron 39 migrantes y 28 más resultaron heridos por un incendio en una estación migratoria de esa ciudad fronteriza "pero nos agarró esta situación".

"Hace 10 días, les puedo dar el día y la hora, me reuní con el padre Solalinde y tratamos el tema, antes de la desgracia y llegamos al acuerdo que se va a crear un consejo, y le dije que, aunque tú no puedes legalmente, si de manera honoraria que estés en un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja y una reforma al interior del Instituto Nacional de Migración.

"Resulta que esto fue hace 10 días, entonces quedamos ya, vamos a empezar cuando se tengan a los integrantes".

Consejo Ciudadano

En conferencia de prensa, se le expuso al Presidente que el INM ya cuenta con un Consejo Ciudadano.

El Mandatario señalo que, si hay alguien que ha defendido a los migrantes, de manera sincera, con sus albergues y todo, es el padre Alejandro Solalinde, porque también hay muchos pseudo defensores de derechos humanos, así como pseudo ambientalistas, hay muchos falsarios.

"Estamos buscando a gente que realmente se que le preocupe y quieran verdaderamente ayudar, por lo general hay organizaciones de la sociedad civil, qué es lo que ha pasado en el caso de Centroamérica, pues del gobierno de Estados Unidos pueden decir que ellos dan dinero a las ONG, a las organizaciones de la sociedad civil, yo les he dicho, y se lo dije a los seguidores que vieron que eso no le llega a la gente, se queda en esos aparatos, pero en el gobierno de Estados Unidos tienen arraigado, el que para atender a la gente, en el asunto migratorio tiene que ser con organizaciones no gubernamentales".