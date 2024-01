"Hemos limpiado de corrupción el gobierno": AMLO

El Presidente destacó que el éxito de su gobierno está vinculado directamente a la política de cero tolerancia a la corrupción.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 22 de enero en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a preguntas sobre la presunta corrupción en su gobierno, asegurando que estos actos han sido castigados y que su administración ha tomado medidas contundentes para erradicar este fenómeno.

" Sí, y no se permite la corrupción. Hemos limpiado de corrupción al gobierno ", afirmó el Presidente al ser cuestionado sobre si hubo actos de corrupción en su gobierno y si fueron sancionados.

Destacó que el éxito de su gobierno está vinculado directamente a la política de cero tolerancia a la corrupción, subrayando que esta postura ha permitido un ahorro significativo de recursos que anteriormente se perdían debido a prácticas corruptas.

" El éxito, en buena medida del gobierno, depende mucho en no permitir la corrupción porque, por no permitir la corrupción, hemos ahorrado bastante, miles de millones de pesos que antes se iban por el caño de la corrupción ", señaló López Obrador.

El mandatario reiteró la fórmula de su gobierno, centrada en la eliminación de la corrupción y la austeridad, destacando que estas acciones han sido clave para la eficacia de su administración.

Responde a Loret de Mola

En cuanto a los recientes reportajes del periodista Carlos Loret de Mola, que señalan la presunta participación de integrantes del primer círculo de López Obrador en corrupción y tráfico de influencias, el Presidente salió en defensa de sus hijos.

" Cuando Loret de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia, me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco porque no es cierto ", afirmó.

López Obrador concluyó destacando la importancia de la honestidad y la libertad, subrayando que, para aquellos que actúan con integridad, el dinero no puede ser lo fundamental en la vida.