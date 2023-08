AMLO califica los nuevos libros de texto: "Con errores, pero no como antes"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya revisó los nuevos libros de texto de la SEP, y aunque aceptó que contienen errores, dijo que no son tantos como antes.

"Tienen muchísimo menos errores que los otros libros", así defendió este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador a los nuevos libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) quiere utilizar a partir del nuevo ciclo escolar 2023-2024.

En su conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado sobre si él personalmente había revisado los polémicos libros de texto, mismos que han sido señalados por contener múltiples errores, lo cual aceptó, aunque dijo son menores que los que se encontraban anteriormente.

"Errores en algunos casos ortográficos, pero hay aclaraciones, se ha mejorado mucho, no tienen errores. Tienen muchísimo menos errores que los otros libros", declaró.

"Me refiero a errores gramaticales, no existe eso, realmente fue una campaña pensando de que la gente se iba a dejar engañar, se iban a espantar, se iban a asustar padres de familia, maestros, pues no, porque es mentira, es pura falsedad y ya pues se está entendiendo de esa manera", agregó.

“Tienen muy pocos errores los libros, pero tienen menos que los anteriores”



Apenas este martes, el Jefe del Ejecutivo planteó instalar un tianguis para ofrecer esos contenidos a quienes quieran tenerlos ante los reveses judiciales a los libros.

Y un día antes acusó que quienes se manifiestan contra nuevos libros de texto de la SEP están manipulados y desinformados.