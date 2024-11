Alerta Beltrones retroceso democrático por eliminación de organismos autónomos

El senador explicó su voto en contra del dictamen que propone la eliminación de siete órganos autónomos, alertando sobre el debilitamiento del Estado y el regreso de lo que describió como el “ogro filantrópico”.

Con la eliminación de los organismos autónomos, se renuncia, de manera tácita y en perjuicio de los ciudadanos, a la fiscalización del poder, a la transparencia en su ejercicio y a la democratización de la vida política, advirtió el senador Manlio Fabio Beltrones.

En tribuna, explicó su voto en contra del dictamen que propone la eliminación de siete órganos autónomos, alertando sobre el debilitamiento del Estado y el regreso de lo que describió como el “ogro filantrópico” -citando el libro del escritor mexicano Octavio Paz-, un modelo con tentaciones autoritarias que en el pasado dejó lecciones negativas a los mexicanos.

“Expresé mi voto en contra porque esta reforma nos retrotrae al México de 1988” , destacó Beltrones. Recordó que, durante más de tres décadas, legisladores de distintos partidos y con diversas ideologías trabajaron de manera conjunta para democratizar al Estado mexicano.

El senador subrayó que ninguna República moderna y de vanguardia podría prescindir de los órganos constitucionales autónomos en su diseño institucional. “Pensar lo contrario es aceptar que el ejercicio del poder que se busca actualmente se basa en la subordinación total, en todo momento y para todas las instancias”, señaló.

Particularmente, Beltrones abordó el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), cuya desaparición, advirtió, atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos.