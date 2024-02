Revendedores de Costco ahora venden flores para el 14 de febrero

Revendedores de Costco arrasan con flores para este 14 de febrero.

El comportamiento de los llamados 'revendedores' que acaparan productos, sobre todo alimenticios, particularmente como pasteles, tartas, roscas y demás ha sido evidenciado en incontables ocasiones por usuarios de redes sociales, ya que la mayoría de las veces resultan en trifulcas, forcejeos y peleas entre los consumidores.

Las tiendas de la cadena Costco han sido protagonistas de todo este tipo de altercados, debido a que, por sus precios y la calidad de sus productos, éstos se han vuelto codiciados por los clientes, lo que ha generado una demanda que no han dejado pasar los revendedores.

El más reciente caso que se ha viralizado sobre los famosos 'revendedores de Costco' ha sido el de la usuaria de la red social TikTok @melissarc28, quien compartió un video en el cual se observa a numerosas personas, aparentemente en una tienda de la cadena, abalanzarse hacia la sección de flores del lugar a días cercanos del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. 'Revendedores de flores en Costco' fue el mensaje con el que acompañó su publicación.

En el metraje se observa cómo un hombre incluso se apresura entre la multitud con un amplio carrito naranja, acercándose para llevarse lo más que pueda de ramos. Aunado a esto, la usuaria eligió música para acompañar las acciones que le vino bien a la atmósfera que se vivió en ese momento.