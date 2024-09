Manifestantes agreden y lanzan gasolina a senador Luis Donaldo Colosio Riojas

Fernández Noroña denunció la agresión al senador por Movimiento Ciudadano.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que el senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, fue agredido "frente al recinto e incluso le lanzaron gasolina en los ojos cuando estaba frente al recinto de Reforma" .

Durante la sesión en la Vieja Casona de Xicoténcatl, dijo que "esta presidencia condena este tipo de eventos y les pide a las autoridades competentes que resguarden el recinto y garanticen la seguridad de las senadoras y los senadores" .

#ÚltimaHora I Gerardo Fernández Noroña informó que el Senador Luis Donaldo Colosio (MC) dio a conocer que fue agredido frente al recinto, incluso le lanzaron gasolina en los ojos.



"Esta presidencia condena este tipo de eventos y le pide a las autoridades competentes que… pic.twitter.com/ktwLQzKUXL — MX Político (@NoticiasMXP) September 11, 2024

Colosio denuncia que le impiden ingresar a Xicoténcatl

El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, denunció que policías y granaderos de la Ciudad de México que resguardan la Vieja Casona de Xicoténcatl, le impidieron por varios minutos ingresar al recinto donde se discute la reforma judicial.

"Estoy tratando de ingresar al recinto de Xicoténcatl, pero la verdad no me han dejado pasar por ninguno de los accesos la policía, que irónicamente no me deja hacer mi trabajo" , dijo en sus redes sociales.

#VIDEO | Reporta Luis Donaldo Colosio Riojas (@colosioriojas) ser agredido con gasolina al salir del Senado de la República (@senadomexicano). pic.twitter.com/FpOawBdTVX — quiero tv (@quierotv_gdl) September 11, 2024

También dijo que la policía que se encuentra resguardando la sede alterna del Senado no lo ha dejado pasar a la sesión donde se discute la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En uno de los accesos lamentablemente una persona, una serie de manifestantes que nos empezaron a agredir nos echaron gasolina en la cara, en el ojo, afortunadamente Diosito me dio dos, entonces estoy bien. A la persona que lo hizo: que Dios te bendiga, pero así no son las cosas" , comentó el senador emecista.

Colosio Riojas advirtió que lo acontecido este martes en el Senado "es producto de la incapacidad de resolver como personas en el Senado, la cerrazón de platicar las cosas como gente decente y sobre todo la imposibilidad de entender que todas y todos somo parte de este país" .