¿Carlos Slim regaló departamento a Adela Micha?

En su participación en el podcast "La cotorrisa" Adela Micha habló de amistad con Carlos Slim de quien muchos especularon dio regalo de lujo a la periodista.

¿Qué tiene que ver Adela Micha con Carlos Slim? La periodista y el empresario son muy buenos amigos desde hace muchos años y, aunque ahora no se encuentran tan seguido, hubo en tiempo en que se frecuentaban con tanta regularidad que se llegó a afirmar que el ingeniero mexicano le había regalado un departamento, pero ¿qué tan ciertas fueron estas versiones? La comunicadora habló del tema.

Durante su participación en el podcast "La Cotorrisa", Micha habló de su trayectoria periodística y el amor que siente por el género de la entrevista, ya que a lo largo de su carrera ha entrevistado a personajes de talla internacional como el Dalái lama y funcionarios nacionales, como Elba Esther Gordillo, pero que aún tiene deseos de conversar con políticos como Kamala Harris y Vladímir Putin o el inversionista Elon Musk.

A lo largo de su carrera, desde que incursionó en la televisión como reportera del noticiario "24 Horas", Adela se ha hecho de muchos contactos y amistades; una de ellas surgió con el empresario mexicano Carlos Slim Helú. Pero, en esa época, no faltaron las versiones que aseguraron que el empresario había hecho un regalo de lujo a Micha, al obsequiarle un departamento ubicado en la calle de Donceles, en la colonia Centro.

Esta historia, difundida por Martha Figueroa, generó una pelea mediática entre ambas periodistas, pues Micha le reclamó por contar una historia que, de acuerdo a su versión, no era cierta.

Adela se enteró de lo dicho por su equipo, que dio con la columna de Figueroa: "Evidentemente ni veo, ni leo, ni escucho a Martha Figueroa", reveló.

Pero ambas tenían un conocido en común, un exnovio español de Adela, del que no dijo nombre, y que se frecuentaba con Martha para salir a antros, lo que los convirtió en grandes amigos.

El ex de Micha le dijo a Figueroa, a poco de haber roto la relación, que Slim le había regalado un departamento en Donceles, en la época en la que se estaba rescatando el Centro Histórico.

"Carlos Slim era muy buen amigo mío, bueno, yo lo sigo considerando un gran amigo; no lo veo hace mucho", pero "Carlos Slim no regala ni un pompón de Sanborns", aclaró.

A Adela le molestó mucho la publicación de esta noticia, pues aseguró que su exnovio inventó la historia luego de haberlo invitado a una reunión en la que la periodista reunió a Slim y Carlos Monsiváis, porque el empresario tenía muchos deseos de conocer al escritor, llevándose a cabo en esa propiedad. En aquella ocasión, su expareja se pasó de copas e hizo comentarios fuera de lugar: "Ese día tronamos", dijo.

Fue así que Micha sugirió que, por ello, su ex le contó esa historia a Martha, quien no se tomó el tiempo para preguntarle su versión de los hechos, pese a que trabajaban en la misma empresa. "Pasé a encabrona*** con la Martha Figueroa, diario nos veíamos, tan fácil como preguntarme", pero aseguró que Slim no le había regalado nada.

"Le dije: -Eso no se hace hija de la ching***", recordó.

En cambio, la periodista indicó que Slim la persuadió para comprar en la zona, ya que en ese edificio también habían invertido Carlos Fuentes, Felipe González y Bill Clilton, y reconoció que nunca se encontró a sus supuestos vecinos. En su momento, la periodista preguntó a Slim si habría un descuento de por medio; él contestó: "Están a buen precio", por lo que Adela invirtió unos ahorros que tenía y lo compró.

La periodista también habló de lo ocurrido con Silvia Pinal, cuando la primera actriz fue hospitalizada, y se filtró un audio en el que Micha preguntaba a la producción de su programa acerca de si tenían algo preparado sobre la muerte de la última diva de México, pues probablemente no tardaría mucho en morir. Este comentario le mereció la crítica nacional, al grado que, fue nominada a los Premios MTV MIAW 2022, en la categoría de "Mayor ridículo".

"Me tundieron durísimo como por dos a tres días", recordó. Y reconoció que no se trató de un sentimiento de indiferencia, pues siente gran estima a Silvia Pinal y a sus hijas, pero que se trataba de una situación laboral; gajes del oficio. "Pero la neta yo jamás le desee nada, no dije nada", aseguró.