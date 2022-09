Rechaza Adán Augusto promover política de chantaje en Senado

"Lo que no le acepto ni le aceptaré nunca, porque no tiene una sola prueba, es que se refiera (a mi) como el que promueve la política del chantaje y de la amenaza."

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó promover la política del chantaje y la amenaza, como lo acusó el coordinador del Grupo Plural del Senado, Emilio Álvarez Icaza.

Al responder cuestionamientos, en el marco de su comparecencia ante el pleno de la Cámara Alta, el responsable de la política interior del país afirmó que su formación política lo obliga a ser respetuoso de las posturas divergentes y dialogar con todos.

"Lo que no le acepto ni le aceptaré nunca, porque no tiene una sola prueba, es que se refiera (a mi) como el que promueve la política del chantaje y de la amenaza. Y no se lo acepto porque por formación, yo no actúo de esa manera. Soy una gente que respeta a los que -desde luego- no piensan como yo pienso; esa es mi convicción, así he hecho mi carrera política, la hice incluso desde la oposición y siempre procuro respetar a mis semejantes. (…) No estoy acostumbrado ni al chantaje ni a la amenaza" , enfatizó.

El secretario de Gobernación negó también que la política migratoria del gobierno mexicano sea violatoria de los derechos humanos, y por el contrario, aseguró que se ha mantenido la tradicional postura de asilo y refugio a quienes migran hacia nuestro país.

"Todos los días estamos haciendo un esfuerzo enorme, no es tarea fácil. Enfrentamos desafortunadamente a mafias que trafican con la necesidad y con el sueño de seres humanos, mafias que incluso han penetrado en el aparato de justicia, pero tenga la seguridad que todos los días revisamos", subrayó.

Reconoció que "a veces nos equivocamos, a veces quienes tienen responsabilidades en el asunto de la migración se equivocan, pero no quiere decir que la política migratoria de este país sea una política violatoria de derechos humanos".

Adán Augusto López ofreció al senador Álvarez Icaza visitar juntos todos los estados fronterizos del país. "Vayamos y encontremos entre todos los mejores soluciones", apuntó.