Los mensajes de WhatsApp entre la madre y su pareja desmienten la versión inicial y confirman que ambos planearon el abandono del bebé en Tultitlán.

El caso del bebé abandonado en Tultitlán, Estado de México, tomó una nueva dirección tras la filtración de mensajes de WhatsApp que revelan que sus propios padres planearon el abandono.

Inicialmente, la madre declaró que desconocía las intenciones de su pareja, Lucio 'N', sin embargo, las conversaciones muestran que ambos decidieron juntos dejar al recién nacido.

Los mensajes, difundidos por Milenio, muestran cómo la joven madre expresa dudas y miedo, pero también sugiere opciones para deshacerse del bebé, mientras Lucio 'N' insiste en que es la única alternativa.

"Aún se mueve" , escribe la madre en el chat, a lo que su pareja responde: "Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención […]. Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver" .

Lejos de oponerse, la mujer sugiere: "Tíralo en algún canal" .

Lucio 'N' justifica la acción con la frase: "Nos sentimos mal, sé que está mal esto, pero no había otra forma" .

El abandono y rescate del bebé

El abandono quedó registrado en cámaras de seguridad de la colonia Fuentes del Valle, en Tultitlán. En el video, Lucio 'N' aparece caminando con una bolsa de plástico en la que transporta al bebé y, tras detenerse unos segundos, la deja debajo de un auto estacionado antes de huir del lugar.

Minutos después, un vecino escuchó el llanto del bebé y alertó a la policía, quienes lo trasladaron de inmediato al hospital del ISSSTE, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Lucio 'N' fue entregado por su propia familia

Las pruebas del video y los mensajes causaron conmoción en la familia de Lucio 'N', quien fue entregado por sus propios padres a las autoridades.

En un principio, intentaron denunciarlo en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), pero las autoridades se negaron a recibir la denuncia. Posteriormente, lo llevaron a la Fiscalía de la Ciudad de México, donde quedó detenido.

Su madre expresó su indignación y dejó claro que no defenderá a su hijo:

" No voy a pagar una fianza si le dan oportunidad de llevar su proceso fuera de prisión. No lo pienso hacer porque si él no aprende de esto, cuando salga será un peor hombre. Y yo no traje al mundo un animal" , declaró.

Además, dijo sentirse devastada al leer los mensajes entre su hijo y su nuera:

"Sin sentimientos, sin corazón, los dos, hablando de la misma manera, despiadada, sin importarles absolutamente nada" .

Lucio 'N' ya enfrenta cargos por tentativa de infanticidio doloso y omisión de cuidado. Sin embargo, la Fiscalía podría girar una orden de aprehensión contra la madre, dado que los mensajes confirman que ella también sabía del abandono.

Indignación en redes sociales y debate sobre la educación sexual

El caso ha generado una fuerte ola de indignación en redes sociales, donde miles de personas han exigido el máximo castigo para ambos padres. Otros han resaltado la falta de apoyo a madres jóvenes en situación vulnerable y la urgente necesidad de educación sexual y programas de prevención para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Mientras tanto, el bebé continúa bajo resguardo del DIF, donde se determinará su custodia en los próximos días.