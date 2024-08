Yolanda Fontes divide su vida entre su familia y su vocación de ayudar

La hermosillense es bombera desde 2013 y lo combina con el núcleo familiar.

Yolanda Alicia Fontes Olivas, bombera de profesión y una amorosa madre y esposa, divide su vida entre su familia y la pasión de ayudar a la comunidad.

La bombera de línea se incorporó al departamento en 2013 para realizar ahí sus prácticas profesionales de la carrera de paramédico, pero se enamoró de la ideología de bomberos y de todas las actividades y servicios que brindan, por lo que decidió quedarse en la corporación.

“Llegué al departamento como paramédico a hacer mis prácticas en 2013, estuve más o menos como dos meses y de ahí ya no me quise ir, en 2015 se me dio la oportunidad de hacer la academia de voluntarios, ahí estuve alrededor de año y medio” , recordó.

Dentro del departamento conoció a su esposo, que también es bombero, se enamoraron e iniciaron una vida juntos, y al cabo de un tiempo dieron a luz a su pequeña hija, quien desde que tiene uso de memoria quiere ser bombero como sus padres.

“Recuerdo que al entrar éramos alrededor de 120 personas y de todas ellas logramos graduarnos 21 solamente, desde que entré siempre me interesó especializarme en Emergencia con Materiales Peligrosos, he logrado hacer cursos de ello aquí, a nivel nacional e internacional” , señaló.

Apoyo familiar

Fontes Olivas recordó que cuando ella le dijo a sus padres que quería entrar al Departamento de Bomberos, su madre mostró temor ante tal decisión, ya que en su familia no hay nadie que se dedique a tan notable labor.

“Recuerdo cuando me dije a mis padres que quería ser bombero, mi mamá no quería, le daba miedo, pero poco a poco comprendió mi trabajo y ahora es la mamá más orgullosa. Mi hija ahorita tiene 4 años y dice que de grande quiere ser bombero como mamá y papá, y nosotros la apoyaremos en lo que ella decida para su vida” , enfatizó.

'Yoli' como la llaman sus compañeros, dijo que junto con su esposo decidió realizar la jornada laboral juntos, para que sus tiempos de descanso sean los mismos y pasarlos junto con su pequeña.