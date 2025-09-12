María Auxiliadora Ung, presidenta de la Unión de Locatarios, manifestó sentirse emocionada y con altas expectativas por el regreso de los locatarios al mercado, ya que no solo era algo esperado por ellos, sino también por la ciudadanía.

Después de más de un año de espera, hoy viernes 12 de septiembre los locatarios del Mercado Municipal regresan a sus puestos dentro de las instalaciones remodeladas, marcando un nuevo capítulo para uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

"Estamos muy emocionados, a la expectativa; sí esperábamos el regreso para estas fechas, pero no pensamos que ya fuera mañana. Nos tomó un poco por sorpresa, estamos bastante expectantes y confiamos en que nos va a ir bien" , comentó.

Algunos locatarios comenzaron desde el jueves a trasladar mercancía y equipo para alistarse en el inmueble, ubicado en la zona Centro. No obstante, explicó Ung, otros comerciantes se sumarán en los próximos días, ya que el anuncio se adelantó y varios aún preparan su regreso.

"Ya se terminó de subsanar todo lo faltante, ya hay que volver, ya estamos listos, no tenemos ningún pretexto para no volver" , expresó.

Finalmente, la dirigente invitó a la ciudadanía a visitar el renovado mercado y disfrutar de su reconocida oferta gastronómica, así como del ambiente tradicional que lo distingue.

