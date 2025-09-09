El presidente de la Unión Ganadera, Juan Ochoa Valenzuela, informó que el diagnóstico se entregará el 22 de septiembre y podría abrir la puerta a la reapertura de exportaciones.

Inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) realizan desde el lunes una inspección sanitaria a la ganadería de Sonora, con el objetivo de evaluar condiciones de trazabilidad, movilización y sanidad animal en el estado.

Los especialistas iniciaron recorridos el 8 de septiembre en el sur del estado y concluirán el viernes 12. La inspección incluye la verificación del trampeo contra la mosca del gusano barrenador, que hasta ahora ha resultado sin incidencias.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, confirmó que el diagnóstico oficial será entregado el 22 de septiembre.

"Esperamos que ese día tengamos noticias importantes sobre la reapertura de la frontera para la exportación de ganado", señaló.

Diversificación como alternativa

Ochoa Valenzuela recordó que el gremio trabaja en un proyecto paralelo para fortalecer la producción y exportación de carne procesada, con el apoyo de más de 800 millones de pesos anunciados recientemente por el Gobierno federal. La meta es contar con dos opciones de mercado: exportación de ganado en pie y de carne con valor agregado.



