Viviendas con baja presión en Hermosillo reciben instalación de tinacos

Mediante este programa se lleva a cabo la instalación de tinacos en viviendas con problemas de baja presión.

Ante el programa de instalación de tinacos en viviendas que reciben baja presión de agua en Hermosillo, vecinos de distintas colonias expresaron su agradecimiento y esperan que la ayuda se siga dando a más personas necesitadas en la ciudad.

En la colonia Cortijo, María Elena Hernández López recibió el apoyo con la instalación de un tinaco en su casa, y cuenta que desde entonces no le ha hecho falta el agua.

“Gracias, porque me han tendido la mano y esperamos que sigan apoyando a la gente que de verdad lo ocupa” , dijo María Elena.

Así mismo, Santa Noemí Gámez Vázquez, con domicilio en la colonia Progresista, dijo que es muy buena idea lo que hacen al ayudar a las personas que más lo necesitan.

“Ya no voy a sufrir por falta de agua, batallamos mucho sin tinaco y yo no compro agua purificada, tomo de la llave, y a veces me quedaba si nada para tomar” , manifestó.

El director de Participación Ciudadana, Daniel García Escalante recordó que serán mil 457 familias beneficiadas con tinaco instalado, ya en funcionamiento, con una inversión de casi 10 millones de pesos.

Llevamos alrededor de 30 colocados, vienen otros 300 en camino y todo los meses, agosto, septiembre y octubre vamos a estar instalando hasta llegar al total Daniel García Escalante

Director de Participación Ciudadana

La Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) es la dependencia a cargo del programa de instalación de los tinacos; Participación Ciudadana, a través de los Comités CRECES, lleva a cabo la organización de entregas de los tinacos, previo proceso de validación de los requisitos necesarios para ser aspirante al programa.

Este programa contempla la instalación de un total de mil 457 tinacos tricapa de 750 litros. Se incluye la colocación de una base de soporte, tuberías, conexiones, válvulas y todo lo necesario para dejarlo funcionando.