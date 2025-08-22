Eduardo Acuña Padilla aseguró que el Gobierno de Hermosillo no dejará solos a los vecinos afectados por la inundación del domingo pasado.

El secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo Acuña Padilla, informó que desde el domingo pasado, cuando se registró la contingencia en el fraccionamiento Villas de San Lorenzo, distintas dependencias municipales acudieron de inmediato para atender la emergencia y garantizar que no hubiera riesgos para la salud de las familias.

"El Ayuntamiento de Hermosillo desde el día uno dio la cara y lo seguirá haciendo. No vamos a dejar solos a los vecinos; nuestra prioridad es dejar sus casas como estaban antes del año" , aseguró el funcionario.

Acuña Padilla explicó que al día siguiente comenzaron las labores de limpieza y levantamiento de daños en coordinación con los vecinos. Detalló que se retiraron 15 toneladas de lodo y se colocaron costales de arena como borde provisional para proteger las viviendas.

También se derribó parcialmente una barda que, según las áreas técnicas del Ayuntamiento, desvió el cauce natural del agua y provocó el colapso de bardas perimetrales en varias casas.

Hasta el momento, se han contabilizado entre 35 y 37 viviendas afectadas. Los propietarios ya comenzaron a recibir constancias oficiales de daños, mientras se mantienen reuniones con los vecinos para informar sobre los avances de las acciones.

El secretario añadió que el almacén contiguo al fraccionamiento fue clausurado de manera preventiva, debido a que su construcción se realizó sin los permisos correspondientes y representaba un riesgo inminente. El propietario ya había sido multado anteriormente y actualmente mantiene un trámite de regularización inconcluso.

Acuña Padilla subrayó que la atención municipal no se limita a las viviendas, sino que también incluye vehículos y mobiliario dañados. Reiteró que tanto la administración municipal como el propietario del terreno trabajan en conjunto para dar respuesta a los afectados.