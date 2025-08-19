José Duarte, habitante del fraccionamiento San Lorenzo en Hermosillo, relató que el agua alcanzó metro y medio de altura en su vivienda, dañando muebles, electrodomésticos y tres autos recientes. Vecinos acusan negligencia en una construcción que desvió el cauce natural.

“Perdí tres carros y todo en mi casa por la inundación”, declaró José Duarte, vecino de Villas de San Lorenzo , al narrar los daños ocasionados por la acumulación de agua que sorprendió a decenas de familias al norponiente de la ciudad.

El afectado detalló que el agua superó el metro de altura y arrasó con muebles, electrodomésticos y pertenencias familiares. Entre las pérdidas se encuentran tres automóviles: una Highlander 2022, un Yaris 2024 y un Yaris 2019, todos declarados pérdida total.

De acuerdo con los testimonios, las inundaciones se generaron por una construcción iniciada en enero, presuntamente sin las medidas adecuadas para permitir el desfogue del cauce natural en la zona.

“Esto no fue solo por la lluvia; hubo negligencia en dejar levantar esa bodega sin tomar precauciones”, denunció Duarte, quien recordó que los vecinos reportaron el problema a Protección Civil desde el 15 de agosto, sin que hubiera respuesta efectiva.

Al ver cómo el agua subía rápidamente, colonos derribaron bardas para liberar la corriente y evitar que alcanzara los medidores eléctricos. “Fue muy frustrante; actuamos por instinto porque si esperábamos a las autoridades, nos ahogábamos hasta el segundo piso”, agregó el entrevistado.

Los damnificados solicitaron la intervención del alcalde Antonio Astiazarán para esclarecer quién autorizó la obra y garantizar que no se repita una situación similar. También demandan apoyos inmediatos para la reposición de bienes perdidos.